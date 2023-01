Bronchiolite, salvato un bambino di 2 anni a Nocera: la prognosi è riservata

Un bimbo di 2 anni e mezzo è stato colto da cardiocircolatorio per bronchiolite, poi stabilizzato presso il reparto Tin di Nocera Inferiore. Solo dopo, è stato trasferito al Santo Bono di Napoli.

L'intervento

Le condizioni del piccolo sono critiche. E' originario di San Marzano sul Sarno. Due notti fa era stato colpito da crisi legata a bronchiolite. Era ricoverato - come racconta Il Mattino - nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Nocera. Le sue condizioni erano poi peggiorate, con l'arresto cardio respiratorio complicato da un pneumotorace bilaterale. Da lì il trasferimento in Terapia intensiva neonatale. Il piccolo è stato assistito e poi stabilizzato. Questa mattina è stato trasferito in Rianimazione pediatrica al Santobono a Napoli. La prognosi è ancora riservata. Da settimane, la bronchiolite rappresenta un allarme, al punto da spingere l'ospedale ad orgniazzarsi per accogliere in un'area dedicata i bambini affetti dalla patologia. I posti sono solo 4, nettamente inferiore a quello dei ricoveri.