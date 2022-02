Paura a Nocera, bomba esplode davanti a negozio di abbigliamento: si indaga

Momenti di tensione, intorno alle 4 di questa mattina, a Nocera Inferiore, dove una bomba è esplosa nei pressi di un negozio di abbigliamento maschile in via Canale. Danni alla vetrata dell’attività commerciale, ma è andata in frantumi anche quella del negozio di abbigliamento per bambini situato accanto. Spaventati i residenti che udito un forte boato provenire dalla strada. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’area in questione è stata messa in sicurezza. Sono in corso i rilievi da parte dei militari dell’Arma, che hanno già requisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per provare a risalire agli autori del gesto.

Il commento

Immediata la condanna del sindaco Manlio Torquato: “L'ennesimo grave episodio verificatosi stanotte con una esplosione nei pressi di un negozio in pieno centro, verosimilmente una bomba, rende ormai clamoroso ed urgentissimo il bisogno di sicurezza in città che diventa, dopo gli accadimenti di queste settimane, la priorità assoluta per la nostra comunità. Rivolgo perciò un accorato appello, perciò, alle Forze dell'Ordine alle autorità investigative tutte, di svolgere con accuratezza efficacia e soprattutto rapidità tutto quanto c'è da fare per fermare questa grave escalation criminale che rischia di riportarci al peggiore passato di questa città. L'Amministrazione assicura ogni possibile forma di collaborazione e invita la cittadinanza a fare altrettanto”.