Lanciano bomba contro ristorante a Nocera: si cerca un'auto in fuga

Nuova notte di paura a Nocera Inferiore, dove una bomba è esplosa in via Papa Giovanni XIII, a poca distanza da Corso Vittorio Emanuele, davanti ad un ristorante specializzato in cibo giapponese. Ingenti i danni alle vetrate del locale e della chiesa di San Matteo adiacente, ma anche alle fioriere posizionate lungo la strada. Il forte boato ha svegliato i residenti intorno all’1.35.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato del reparto Scientifica, che hanno effettuato i rilievi di rito ed acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona, che avrebbero ripreso l’automobile da cui sarebbe stato lanciato l’ordigno. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identità ai mandanti e agli autori del gesto. Si tratta del settimo attentato verificatosi dall'inizio del nuovo anno nella città capofila dell'Agro.

Le reazioni

Il primo ad intervenire è il candidato sindaco Giovanni D'Alessandro: "Non si può attendere oltre, dopo questo ulteriore atto intimidatorio!La risposta dello Stato dev'essere immediata e fermissima. Il rispetto della legalità e la lotta contro ogni sorta di criminalità rappresentano il compito primario di ogni autorità pubblica.Sono certo che il Sindaco di Nocera Inferiore pretenderà che questi valori, assieme alla sicurezza di tutti i cittadini, siano sùbito ripristinati con il massimo impegno delle forze dell'ordine e della magistratura.Ma sia chiaro che tutti noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte ed essere accanto al nostro Sindaco e alle istituzioni senza alcuna esitazione.Non può mancare, poi, la nostra solidarietà alle vittime di questi vili attentati! Anche perché, in realtà, le vittime di queste azioni siamo noi cittadini, essendo minacciata la nostra sicurezza. Chiedo ufficialmente ai nostri Parlamentari, eletti sul nostro territorio, di proporre le iniziative dovute a livello nazionale.