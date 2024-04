Bomba contro il ristorante del "clan rivale", il nodo delle intercettazioni

Arriverà a luglio la sentenza della Corte d'appello per i tre presunti mandanti dell'attentato alla pizzeria gestita da L.C. a Firenze, nel febbraio 2021. La sentenza di primo grado aveva inflitto condanne per 4 anni per L.V. e M.T. mentre 3 anni per M.I. Ora c'è la necessità di attendere un orientamento della Cassazione: in sintesi, servirà capire se è utilizzabile il contento di messaggi "scoperti" in Francia ma parte di un'indagine condotta da una procura in Italia, quella di Firenze appunto.

Le accuse

Secondo le accuse, che hanno retto il primo grado, i tre avrebbero ordinato l’attentato alla pizzeria, eseguito poi da due ragazzi, già condannati in abbreviato. I tre rispondono di associazione per delinquere con l’aggravante mafiosa a capo di un percorso criminale che partiva da Nocera Inferiore fino ad arrivare nel locale fiorentino. Pestaggi, bombe fatte esplodere a Montevescovado e colpi di pistola contro gli "affiliati" del gruppo riconducibile ai due fratelli C. di Nocera Inferiore. Questo quanto commesso da "Quelli di Piedimonte”, la fazione rivale individuata dalla Procura e decisa a cacciare l'altro gruppo da Nocera, per gestirne il territorio e il traffico di droga. I tre imputati sono stati contestualmente scarcerati, la settimana scorsa (restano in carcere per altri reati), mentre la procura ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Gallo, Giovanni Pentangelo, Francesco Vicidomini, Giovanni Annunziata, Giuseppe Della Monica e Pierluigi Spadafora.