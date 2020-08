Falso allarme bomba al tribunale di Nocera, in tre rischiano il processo

Sono tre le persone che rischiano il processo, così come chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore per procurato allarme, ma anche per ricettazione e sostituzione di persona. Una coppia, originaria di Pagani, avrebbe chiamato il 3 ottobre del 2019 alla polizia e al centralino del tribunale di Nocera, paventando la presenza di una bomba. E spingendo le autorità a sospendere e rinviare tutte le udienze.

L'inchiesta

I due lo avrebbero fatto utilizzando una delle sei sim telefoniche che un terzo indagato, un commerciante di Nocera Superiore, aveva intestato ad un cittadino straniero, riuscendo ad ingannare la compagnia telefonica usando i dati dell'uomo, a sua insaputa. E per questo, risponde di ricettazione. L'indagine ipotizza che la coppia avesse interessi nel far fermare alcune delle cause che quel giorno si celebravano.