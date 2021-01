Nocera, spari contro la casa del figlio del boss: diversi video al vaglio

Nell'indagine sugli spari contro la porta d'ingresso del figlio del boss Antonio Pignataro, la polizia ha acquisito diverse immagini provienti da telecamere. La zona incriminata è via Paolo Borsellino, quartiere di Piedimonte

Le indagini

La speranza è che dall'analisi di frame e filmati emergano elementi utili per identificare chi ha sparato cinque colpi di pistola contro la porta d'ingresso dove vive il ragazzo, 30enne. L'ipotesi maggiore sulla quale battono gli inquirenti è l'intimidazione nei confronti del ragazzo, ma non viene escluso anche l'ipotetico "messaggio" da recapitare al padre, ex rappresentante della Nuova Famiglia a Nocera negli anni 80, già condannato per reati di camorra e omicidio. I colpi esplosi hanno attraversato la porta e si sono conficcati in un muro alle spalle, all'interno della casa del ragazzo, anche lui già condannato per diverse rapine, una recente commessa un anno fa.