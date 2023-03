Scontri tra ultras di Nocerina e Brindisi, inchiesta chiusa: in 14 nei guai

Quattordici, tra tifosi della Nocerina e del Brindisi, sono indagati dalla Procura di Nocera per rissa aggravata e porto di oggetti contundenti. L'inchiesta su quanto accaduto il 16 ottobre scorso - scontri tra la due tifoserie - è ora conclusa

La storia

Per gli stessi fatti furono emessi anche 24 Daspo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i tifosi brindisini in arrivo a Nocera, non seguendo il percorso consigliato, raggiunsero una strada nei pressi dell'impianto sportivo solitamente utilizzata dai tifosi locali, dove si erano verificati violenti scontri, placati solo con l'intervento della polizia. Durante gli scontri furono danneggiate molte auto sia utilizzate dai tifosi ospiti per raggiungere lo stadio, sia veicoli parcheggiati dei residenti.