Buoni spesa per le feste natalizie, pubblicato l'avviso: i requisiti

Buoni spesa per le festività natalizie. E' stato pubblicato l'avviso del Comune di Nocera Inferiore per l’erogazione di voucher quale sostegno economico per l’acquisto di generi di prima necessità presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa. Anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha stabilito un fondo per erogare voucher quale sostegno economico per l’acquisto di generi di prima necessità per il periodo natalizio. L’avviso stabilisce che le richieste possono essere inoltrate a partire dalla giornata odierna, 28 novembre, fino all’11 dicembre prossimo.

I dettagli

«Il fondo complessivo stanziato è di 80mila euro. Una misura per sostenere le famiglie nel periodo dell’anno che può essere più difficile per chi ha una condizione economica svantaggiata» afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino. I requisiti per accedere ai buoni spesa sono i seguenti: cittadinanza italiana o titolo di soggiorno in corso di validità; residenza nel Comune di Nocera Inferiore; valore ISEE 2023 inferiore a 6.000,00 euro; giacenza bancaria o postale non superiore a 6.000,00 euro. Inoltre, non possono richiedere i voucher i percettori di reddito di cittadinanza o di ogni altra forma di integrazione salariale o di altri eventuali sostegni dello Stato.

«Il voucher è una tantum e l’importo è determinato in relazione ai componenti del nucleo familiare. Per nuclei fino a due persone l’importo del voucher è di 100,00 euro. Per nuclei da tre persone ed oltre il sostegno economico sarà pari a 200,00 euro» spiega la consigliera delegata all’analisi e al monitoraggio dei fondi e flussi finanziari per le prestazioni sociali, Annarita Ferrara. La richiesta potrà essere inoltrata cliccando al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.

«Il voucher è un buono cartaceo da scaricare online e caricato con un’applicazione su telefono e deve essere speso entro 60 giorni dalla data di consegna, pena la nullità dello stesso. Un grande sforzo realizzato con i Servizi Sociali anche per quest’anno, considerate anche le interruzioni dei sostegni economici (reddito di cittadinanza) riconosciuti dal governo» aggiunge Alfonso Romano, presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali. «Come Amministrazione Comunale stiamo lavorando al programma degli eventi natalizi per rallegrare la Città nel periodo delle festività. La nostra priorità resta però stare al fianco dei cittadini più fragili. Questa misura vuole essere un sostegno per coloro che vivono in situazioni di precarietà economica» afferma il Sindaco Paolo De Maio.