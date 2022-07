Cane preso a sassate dalla vicina di casa, ragazzina le fa da scudo e resta ferita

Due sere fa, a Nocera Inferiore, un cagnolino è stato preso a sassate. La padroncina di 17 anni gli ha fatto da scudo ed è stata colpita ad una gamba. È accaduto in via Fucilari intorno alle 23, a seguito di un battibecco tra due donne, vicine di casa.

Il fatto

La donna ha raccontato l'episodio all'emittente teltevisiva Telenuova: "La mia vicina come al solito ha iniziato ad inveire contro me ed il cagnolino - racconta - abbiamo ripreso col cellulare la sua aggressione verbale. Abbiamo avuto una discussione piuttosto accesa. Quando sembrava tutto placato, ha iniziato a lanciare sassi contro il cane e, mia figlia per fare da scudo e proteggere li cucciolo è stata colpita ad una gamba”. Refertata in pronto soccorso all’Umberto I, sono 5 i giorni di prognosi per la giovane. Ieri mattina, l'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.