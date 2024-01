Prendono a calci la cuccetta di un gatto, due giovani ripresi in video

Prendono a calci la cuccetta di un gatto, vengono ripresi dalle telecamere. E' diventato virale il video di due giovani che, la scorsa sera, a Nocera Inferiore, in via Napoli, nei pressi del bar "Cibelli", sono stati ripresi mentre prendono a calci una cuccetta improvvisata per un gattino. La cuccetta era lì da qualche giorno.

La denuncia

"Da un altro video - scrive chi li ha diffusi - si vede che i ragazzi temporeggiano e si guardano intorno alla ricerca del gatto che fortunatamente si era allontanato e nn è rimasto vittima della violenza gratuita di questi ragazzi, almeno per ora. Se li riconoscete fatevi avanti. Intanto denuncio!"