Calcio a 5, rissa al Palacoscioni di Nocera: le prime sanzioni

Arrivano le prime sanzioni per la violenza registrata al termine della partita di Calcio a 5, sabato scorso al PalaCoscioni di Nocera Inferiore al termine di Real San Giuseppe-Napoli

Le multe

Il Giudice Sportivo, chiamato ad esprimersi circa i fatti accaduti nel post Real San Giuseppe-Napoli Futsal, ha così stabilito: 4000 euro di multa al Real San Giuseppe, un punto di penalizzazione in classifica e gare interne da disputarsi a porte chiuse fino al 30 giugno 2023."Perché a fine gara un gruppo di propri sostenitori faceva indebito ingresso sul terreno di gioco cercando di giungere a contatto con i calciatori della squadra avversaria tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di questi ultimi. Nella circostanza il Presidente della Società, senza apparente motivo , colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore

avversario dando così origine ad un furioso parapiglia durante il quale predetti sostenitori aggredivano i calciatori della squadra avversaria colpendoli con numerosi schiaffi, pugni e calci. A tale condotta di violenza prendeva parte attiva anche un dirigente della Società non inserito in distinta, ma identificato personalmente dagli arbitri, che colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Lo scontro si protraeva per diversi minuti mentre la Forza Pubblica sopraggiungeva solo grazie all’ iniziativa di un dirigente della squadra ospitata".