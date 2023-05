E' stato stilato il calendario delle attività di manutenzione del verde orizzontale a Nocera Inferiore. Fino al 26 maggio saranno interessate dal taglio del verde orizzontale le seguenti strade: viale San Francesco, via Rea, via Cicalesi, via Pertini, via De Filippo, via Libroia, via Vitolo, via Solimena, via Castaldo e via Astuti.

Le altre date

Dal 29 maggio al 1° giugno, invece, le attività manutentive si sposteranno nelle aree di seguito elencate: via Atzori, via D’Alessandro, via San Pietro, via Sant’Anna, via Villanova, Chivoli, via Gelsi, via Grimaldi. Dal 5 al 10 giugno, lavori di taglio di erbacce in via De Concilis e via Balestrino. Le strade non menzionate saranno oggetto del successivo calendario in programmazione.

“Abbiamo riscontrato ritardi anche a causa del maltempo, che non ci ha consentito di rispettare pienamente la tabella di marcia. Ho effettuato un sopralluogo e ho verificato la presenza di operatori a lavoro in diverse zone della città, da via Pucci a via Solimena, ad esempio. Presto garantiremo il servizio in tutta Nocera Inferiore” ha detto il sindaco Paolo De Maio.