"Patto mafioso" tra boss e aspiranti consiglieri, ci sarà un nuovo processo

Camorra e politica, ci sarà un nuovo processo - dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli - dopo che la Cassazione ha annullato le condanne per il boss Antonio Pignataro, Ciro Eboli, l'ex vicesindaco Antonio Cesarano e l'ex consigliere comunale Carlo Bianco. L'accusa era di scambio elettorale politico-mafioso, un reato ipotizzato nel 2017, durante le elezioni a Nocera Inferiore.

Il processo

Servirà attendere per le motivazioni. Nell'ipotesi dell'Antimafia vi sarebbe stata la promessa di un supporto, in termini di voti, da parte del boss Pignataro per i candidati al consiglio comunale Eboli e Bianco. Nessuno dei due sarà eletto. Un ruolo, in questo senso, lo avrebbe svolto anche Cesarano. In cambio i primi due si sarebbero impegnati per ottenere in giunta una delibera d'indirizzo, legata al progetto di una mensa per poveri a Montevescovado. Un progetto che ebbe il placet anche del Vescovo e del sindaco di Nocera, per poi venire annullato dopo il blitz della Dda, ad agosto 2017. Nel collegio difensivo gli avvocati Andrea Vagito, Giuseppe Della Monica, Bonaventura Carrara, Giuseppe Annunziata, Annalisa Califano e Massimiliano Forte.