Finisce in un canale di scolo, vigili del fuoco salvano un cane a Nocera Inferiore

Un cane di razza cocker è stato salvato stamattina dai vigili del fuoco, a Nocera Inferiore, dopo essere caduto nell’alveo di un torrente affluente del fiume Cavaiola.L’allarme era stato lanciato in mattina da alcuni cittadini, che avevano notato l'animale in difficoltà.

L'intervento

Della circostanza è stata informata il garante per i diritti degli animali di Nocera Inferiore, Annalisa Carleo, che ha chiesto l’intervento di Asl e vigili del fuoco. Il cocker era finito in un canale di scolo che dalla montagna della zona Pareti va verso il torrente Cavaiola. I vigili del fuoco lo hanno salvato. Il cane non aveva microchip, dunque non è censito. Potrebbe anche appartenere a qualche residente della zona.