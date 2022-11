Nocera Inferiore, Cardiologia d’avanguardia all’Umberto I: il trattamento della fibrillazione atriale

Ci sono anche le buone notizie provenienti dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. In questi giorni il presidio vanta un primato cardiologico legato al trattamento della fibrillazione atriale. Nella struttura è possibile effettuare l’ablazione mediante crioablazione.

La tecnica

L’ospedale, unico della provincia di Salerno, e tra le poche strutture pubbliche che ha adottato questa nuova tecnica. Una procedura adatta alla cura delle fibrillazioni nei pazienti più giovani e con un cuore meno compromesso. Rispetto all’ablazione tradizionale con radiofrequenza, che utilizza l’energia termica, la crioablazione utilizza il freddo per bruciare il tessuto cardiaco responsabile delle aritmie. Una tecnica che non può essere applicata a tutti i pazienti. Vanno selezionati cuori strutturalmente non troppo degenerati, senza correre il rischio dell'inutilità della procedura. Spesso è scelta per i soggetti più giovani che soffrono di fibrillazione atriale. Un risultato importante ottenuto dal primario del reparto di Cardiologia-Utic, Antonello D’Andrea, impegnato per ottenere la strumentazione per l’applicazione della crioablazione. La lista di attesa per la nuova tecnica non è lunga. Il problema sarà di conciliare l’urgenza, che nella struttura ogni anno pratica in media 1300 coronarografie e tratta circa 500 infarti.