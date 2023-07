Carte solidali, pubblicato elenco beneficiari a Nocera Inferiore

È ufficiale l’elenco dei beneficiari della Carta solidale,a Nocera Inferiore, individuati dall’INPS e residenti nel territorio comunale che, in possesso dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare richiesti, potranno accedere al bonus economico di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay.

I beneficiari

I beneficiari potranno ritirare la comunicazione con il nominativo e il relativo codice univoco da presentare all’ufficio postale presso gli uffici di via Libroia 1, piano terra. Per evitare disordini e lunghe code, gli aventi diritto sono stati divisi in gruppi in ordine alfabetico, in base al cognome, secondo un calendario pubblicato in Albo pretorio.