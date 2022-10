"Casette dell'acqua" a Nocera Inferiore, concessione del servizio di gestione

Il Comune di Nocera Inferiore ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle tre “casette dell’acqua” presenti in via Salvatore D’Alessandro, via Giovanni Falcone (nei pressi del Tribunale) e via Raffaele Vitolo. Il progetto è volto al ripristino del servizio e anche ad un miglioramento delle casette.

L'impegno

"Stiamo lavorando per mettere in campo azioni che rispettino l’ambiente e che possano educare i cittadini al minor consumo possibile di plastica. Auspichiamo di rendere al più presto fruibili le “casette dell’acqua” per dare maggiore vigore alle politiche green della nostra Amministrazione" ha detto il sindaco Paolo De Maio.