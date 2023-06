Il Comune di Nocera Inferiore ci riprova con le case dell'acqua. C'è un nuovo bando per l’assegnazione. L’affidamento del servizio di gestione delle “casette dell’acqua” è previsto per un periodo di cinque anni e comprende lavori per la rifunzionalizzazione degli impianti. «Una nuova procedura per restituire ai cittadini un servizio importante che ha un forte impatto ambientale, per la riduzione del consumo della plastica e che va nella direzione del nostro impegno per l’ambiente», ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio.

Il bando

A maggio era decaduta la concessione del servizio per le tre strutture di via Salvatore D’Alessandro, via Giovanni Falcone e via Raffaele Vitolo, affidato solo qualche settimana prima. La gestione quinquennale delle casette era stata assegnata all’unica candidata per 1.500 euro l’anno. Nel capitolato di gara era richiesta «la gestione e la manutenzione dell’impianto e anche un progetto di miglioramento delle casette». Tuttavia, come si precisava in determina, l’efficacia del provvedimento era subordinata alla «verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale». La verifica ha dato esito negativo e spingendo a procedere all’esclusione dell’operatore economico candidato e a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione. Le tre strutture furono attivate nel 2013. Dopo il loro utilizzo la fase calante e quella dell'incuria e scarsa manutenzione che le aveva contraddistinte.