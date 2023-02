«Nuovi caselli per alleggerire il traffico», la mozione a Nocera Inferiore

Traffico e viabilità, se ne discuterà il prossimo 7 febbraio alle 10:30 a Nocera Inferiore, in consiglio comunale. Sullo sfondo c'è la mozione a firma degli consiglieri comunali di opposizione per la creazione di nuovi caselli autostradali sull’autostrada A3 Napoli-Salerno in località Santa Croce di altrimenti (detta Betoncave) a Nocera Inferiore e in quella della “Variante” di Pagani.

La proposta

La proposta è firmata dai consiglieri Antonio Romano, Antonio Iannello, Rosa Giordano, Giuseppe Odoroso, Pasquale D’Acunzi, Giovanni D’Alessandro, Tonia Lanzetta, Gianluca Rosati e Vincenzo Pasquale Sellitto e mira a migliorare il sistema della viabilità, alleggerendo il traffico cittadino di Nocera Inferiore. Dato che via Atzori è sottoposta a un volume di traffico enorme con problemi di viabilità e anche ambientali, grazie alla realizzazione di un casello autostradale a Santa Croce, ai confini tra le due Nocera, si favorirebbe l’immissione in autostrada per i veicoli provenienti da Nocera Superiore, senza costringere camion e auto ad entrare al casello al centro di Nocera Inferiore. Lo stesso per la proposta di un casello a Pagani, che bloccherebbe il traffico tra il casello nocerino e quest'ultima.