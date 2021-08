Pagano il casello ma la sbarra è bloccata: la sollevano da soli e il video è virale

Superano il casello autostradale sulla Napoli-Salerno tenendo alzata la sbarra che non si era alzata, dopo aver pagato. E il video diventa virale. È successo a Nocera Inferiore dove due uomini, a bordo di un furgone, hanno superato il casello autostradale della città dell’Agro, che immette sull’A3. Il video, realizzato dal guidatore, mostra l’altro passeggero del mezzo alzare con le mani la sbarra del casello per poi tornare di corsa verso il furgone.

Sdegno e risate

Il video è stato poi pubblicato su TikTok dove è diventato subito virale. Le telecamere di sorveglianza del casello autostradale dell’A3, gestita dalla SAM (Società Autostrade Meridionali), hanno ripreso tutta la scena. Molti nel vederlo si sono indignati, arrivando addirittura a segnalare la cosa a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia. Proprio quest'ultimo, ha scritto sul suo profilo: “Al casello di Nocera Inferiore c’è la sbarra automatica e, per i più tradizionalisti, anche quella manuale! Ci sono anche le telecamere di sorveglianza, ma per essere sicuri che il capolavoro venga filmato, meglio fare un bel video col cellulare e pubblicare tutto sui social”.

Il chiarimento

Ma tra i tanti commenti, c'è chi ha difeso i due uomini, spiegando che la sbarra del casello di Nocera Inferiore, proprio mentre veniva girato il video, aveva avuto problemi, non alzandosi mai nonostante il pagamento: "È andata così : i due avevano pagato il casello ma la sbarra non si alzava e pertanto l'unica regola che hanno infranto e quella di scendere dal veicolo. Che abbiano alzato la sbarra o no, l'assistenza in quel caso non sarebbe intervenuta tempestivamente e quindi poteva creare intoppi alla circolazione. Io ero dietro a loro in auto e abbiamo dovuto alzare la sbarra parecchie persone, fino a quando non è intervenuta la manutenzione"