Traffico al casello di Nocera, la petizione online per aprirne due nuovi svincoli

Attraversare il casello autostradale di Nocera Inferiore è da sempre un incubo per gli automobilisti. All'ordine del giorno ci sono lunghe code e auto incolonnate nel caos veicolare. In ragione di ciò, l'attivista Emiddio Ventre, di Nocera Inferiore, ha lanciato una petizione on line per aprire due nuove uscite autostradali, una a Nocera Superiore e l’altra a Pagani in modo da decongestionare ed “alleggerire” il casello in questione da dove quotidianamente transitato migliaia di veicoli per raggiungere la zona dell’Agro Nocerino dove insistono anche decine di industrie agroalimentari, scatolifici e metalmeccaniche.

La petizione

La petizione ha raccolto in pochissimo tempo più di 100 firme, a dimostrazione che la tematica è sentita dai cittadini, su cui anche gli amministratori locali stanno cercando una soluzione, che non sarà di facile risoluzione. Nel progetto dell'amministrazione comunale c'è la creazione di una rotatoria che dovrebbe - in parte - alleggerire il traffico cittadino lungo quel tratto. La creazione degli svincoli, inoltre, era presente anche in alcuni programmi elettorali dei candidati a sindaco a Nocera Inferiore.