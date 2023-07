Imbrattate le mura secolari del Castello del Parco a Nocera Inferiore. La denuncia arriva dall’associazione "Ridiamo vita al castello".

La segnalazione

“Gli imbrattamenti con vernice sul paramento murario est della Cavallerizza Reale hanno completamente deturpato il sito, che purtroppo anche in passato è stato più volte preso di mira da atti vandalici. Richiediamo a gran voce che venga limitato l’accesso alle vie del Parco, soprattutto durante le ore notturne per evitare che questi scempi possano essere ancora compiuti” scrive l'associazione in una nota.