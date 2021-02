Regali dal "pentito" per invalidare le notifiche: ufficiale giudiziario di Nocera si difende

Si è difeso ieri mattina, dopo essere stato sospeso dall'esercizio del pubblico servizio, l'ufficiale giudiziario dell'Unep di Nocera Inferiore, M.R.F. , accusato di aver abusato dei suoi poteri, in particolare di quello notificatorio di atti come sequestri o pignoramenti, inducendo l'attuale collaboratore di giustizia di Cava, Giovanni Sorrentino, a dare o a promettere indebitamente sia denaro che cellulari e, in un episodio, anche un viaggio, per evitare che le notifiche andassero a buon fine.

Gli accertamenti

Le indagini, avviate nel 2017 e portate avanti dai militari in servizio presso la Polizia Giudiziaria, hanno consentito di accertare le responsabilità a carico dell'indagato, incastrato anche grazie ad un collaboratore di giustizia di Cava. Spetterà ora alla Procura fare le sue valutazioni, dopo le informazioni fornite dall'indagato, prima di concludere l'inchiesta