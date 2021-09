Nocera, centauro coinvolto in un incidente fuori pericolo: la perizia della Procura

Nei prossimi giorni, la Procura nominerà un consulente per effettuare una perizia sui due mezzi di circolazione coinvolti nel sinistro, al fine di ricostruire al meglio la dinamica e proseguire l'inchiesta.

È fuori pericolo l'uomo di 40 anni che qualche settimana fa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lo scontro si registrò tra un’automobile e un camion, in zona Cupa del Serio. La vittima era a bordo di un scooter. Il mezzo è rimasto incastrato tra gli altri due mezzi. Ad essere indagato per lesioni è un finanziere

La perizia

Nessun danno fisico era stato invece riportato dalle altre persone coinvolte nell’incidente. La persona finita, in ospedale, aveva subito l'amputazione di una gamba. Nei prossimi giorni, la Procura nominerà un consulente per effettuare una perizia sui due mezzi di circolazione coinvolti nel sinistro, al fine di ricostruire al meglio la dinamica e proseguire l'inchiesta.