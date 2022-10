Incontro con il direttore generale dell'Arpac, Nocera chiede nuove centraline

Nuove centraline per rilevare l'inquinamento atmosferico, così come risoluzione dei problemi in maniera comprensoriale. Questo ha chiesto il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, dopo aver incontrato ieri l’avvocato Stefano Sorvino, direttore generale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania e al Settore Territorio e Ambiente del Comune.

L'incontro

Tanti i temi al centro del colloquio. Dalla richiesta di nuovi laboratori mobili per la rilevazione di inquinamento atmosferico alla proposta di un tavolo di lavoro comprensoriale per affrontare in modo corale ed efficace i problemi del territorio. "Ho incontrato l’avvocato Stefano Sorvino, direttore generale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania, insieme al consigliere comunale Luciano Passero. L’incontro ha aperto una interlocuzione che si rinsalderà come permanente tra il Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore e l’Arpac", ha detto il sindaco