Nocera, lavori di ristrutturazione al Centro di quartiere

Sarà riqualificato il Centro di quartiere di via Loria “De Nicola”. Lo annuncia il Comune di Nocera Inferiore. «La struttura sarà interessata da interventi di ristrutturazione grazie al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità della Regione Campania, che ha riconosciuto un finanziamento di 25 mila euro per attività di varia natura» dichiara Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Pianificazione Urbana, Infrastrutture, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio.

Gli interventi

Nello specifico, i lavori riguarderanno la manutenzione ordinaria delle aree esterne, la ristrutturazione dei locali bagno e la rimozione delle barriere architettoniche. «Nello specifico, sarà realizzata una rampa di accesso al parcheggio, eliminando il dislivello attualmente esistente. Anche il campo di pallavolo sarà adeguato per l’accesso dei disabili. Infine, previsti lavori di manutenzione straordinaria per i bagni, con l’installazione di elementi per l’accessibilità» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna. «Interventi indispensabili per la nostra struttura che accoglie principalmente anziani e disabili. Al termine, il Centro “A. De Nicola” sarà ancora di più accessibile e inclusivo» dichiara il sindaco Paolo De Maio.