Centro Servizi di Fosso Imperatore intitolato ad Antonio Comitino

E' stato intitolato ad Antonio Comitino il Centro Servizi dell'area industriale di Fosso Imperatore. Ad annunciarlo è stato il sindaco Paolo De Maio, con un messaggio attraverso i social.

È doveroso onorare la memoria di coloro che si sono spesi con dedizione, determinazione e capacità per la crescita della città. Non solo un atto dovuto, ma sentito come indispensabile per riconoscere l’operato di un cittadino encomiabile. È per questo che abbiamo deliberato in giunta la decisione di intitolare il Centro Servizi dell’area industriale di Fosso Imperatore ad Antonio Comitino, tra i primi imprenditori a insediarsi nell’area industriale di Fosso Imperatore e primo presidente del COIFIM, titolare della Starpur, azienda leader nel ramo infissi. La sua scomparsa prematura, durante la prima ondata pandemica, segnò tutta la comunità nocerina.