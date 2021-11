Certificati anagrafici on line da oggi anche sull’App Città di Nocera Inferiore

Da oggi 15 novembre è operativo il servizio che consente di acquisire i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Il Comune di Nocera Inferiore dall’anno 2018 ha trasferito la propria Banca dati di Anagrafe presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tenuta a cura Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministero dell’Interno.

Le informazioni

Accedendo al portale portale https://www.anpr.interno.it/ potranno essere scaricati i seguenti certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza di Residenza AIRE, Stato civile, Stato di famiglia,Stato di famiglia e di stato civile,di Residenza in convivenza, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, Contratto di Convivenza.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessario dotarsi della propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns). Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Sull’app Città di Nocera Inferiore all’ indirizzo https://nocerainferiore.comune.digital/certificati-online è presente una sezione informativa dedicata alle modalità per ottenere i certificati anagrafici on line e le informazioni per dotarsi dei sistemi di riconoscimento digitale.