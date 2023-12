Crolla solaio in chiesa, stop alle messe a Nocera Inferiore

Crolla parte del solaio, la chiesa di Maria Immacolata a Nocera Inferiore interdetta per i lavori di messa in sicurezza. Il parroco don Carmine Cialdini ha intanto fatto partire una raccolta fondi "Dona un mattone e sarai pietra viva". Sullo sfondo c'è il crollo di una pignata dal solaio. La zona è il rione "Pino Secco" a Nocera Inferiore.

L'intervento

Le messe, dunque, non saranno svolte ma spostate al Dopolavoro ferroviario. Il parroco don Carmine ha scritto ai fedeli della parrocchia con una lettera. “La chiusura della chiesa è un evento che rischia di lasciarci tutti un po’ sconfortati. In questo tempo, mentre ci troviamo a celebrare le nostre liturgie in un luogo diverso e nella precarietà, il mio cuore è pieno di pensieri per ciascuno di voi nelle proprie situazioni esistenziali e nel proprio singolare rapporto con il Signore e con la parrocchia. È proprio in questo momento di prova che vorrei rivolgervi una parola che accompagna anche me ogni volta che le incertezze della vita rischiano di offuscare la gioia e la speranza: “Non temete, io sono con voi tutti i giorni. (Mt 28,20). La chiusura provvisoria, ma non dai tempi brevi, della nostra chiesa è un’occasione per rinnovare la nostra fede e la nostra speranza, per prepararci a vivere con maggior consapevolezza la bellezza delle nostre liturgie, nonché la possibilità di riscoprire la nostra appartenenza alla comunità cristiana e di rafforzare i nostri legami di fraternità. Riprendendo le parole di papa Benedetto XVI, don Carmine ha invitato i suoi parrocchiani “a contribuire responsabilmente, seriamente e rettamente alla vita della comunità con la propria partecipazione assidua e con il proprio sostegno morale e materiale aderendo e promuovendo iniziative volte ad un cammino spedito verso la riapertura dell’edificio sacro”.

La raccolta fondi

Per aderire all’iniziativa i contributi possono essere inviati utilizzando l’IBAN IT11Y0538776281000003406708 legato al conto intestato alla Parrocchia Maria Immacolata, indicando come causale “Dona un mattone”. La donazione è scaricabile dalla Dichiarazione dei Redditi, basta inviare una mail a mariaimmacolatanocera@gmail.com per ricevere la ricevuta.