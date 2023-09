Vandali e incivili prendono di mira la facciata della chiesa di San Matteo Apostol a Nocera Inferiore. A denunciarlo è stato il consigliere comunale Ferdinando Padovano: "La facciata laterale della chiesa di San Matteo che dà su piazza del Corso, tinteggiata da pochissimo, è stata subito presa di mira da pedate di ragazzi e adulti che si appoggiano costantemente".

Il raid

«Non mi parlate di videosorveglianza - dice Padovano -, è una questione di educazione e di civiltà. Sono fattori basilari, un po’ come quando nonostante i vari cestini ubicati nei dintorni c’è il lancio delle carte e dei mozziconi verso le aiuole o per terra». Una degenerazione e regressione che serve solo a penalizzare la città di Nocera Inferiore e i nocerini. Vorrei vedere se a casa loro avviene tutto ciò. Sono arrabbiato e deluso e, se fosse per me, controlli e multe come se non ci fosse un domani». La facciata, infatti, è stata più volte oggetto di vandalismo, con scritte con bombolette spray a deturpare l'ambiente. Sulla facciata presa di mira dagli incivili, imbrattata già in passato, era stato anche installato un defibrillatore automatico. Più volte rubato e non più sostituito. Il parroco don Raffaele Ferrentino aveva espresso apprezzamento per la ritinteggiatura della facciata laterale, costretti a rinfrescarla ogni anno.