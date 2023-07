Allerta meteo, chiusura campi estivi e parchi a Nocera Inferiore

Il sindaco di Nocera Inferiore ha firmato un'ordinanza con cui si chiudono e sospendono, a partire da ieri sera e per l'intera giornata di oggi, una serie di luoghi e attività a causa del forte vento. Nello specifico, campi estivi, cimitero, parchi gioco, stadio comunale San Francesco e mercato rionale di via Apicella.

I dettagli

Dalle ore 20.00 di martedì 25 luglio 2023 e fino alle ore 20.00 di mercoledì 26 luglio 2023, "prestare attenzione - recita l'ordinanza - a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.), aree alberate del verde pubblico e in particolare alle strutture provvisorie presenti sul territorio". La decisione è figlia del bollettino meteorologico regionale diramato ieri, che prevederà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, che svolgono attività all’aperto per campi estivi, del Cimitero Comunale, dei parchi giochi e ville comunali, Stadio Comunale “San Francesco”, nonché di parchi gioco ed aree ludiche private che svolgono attività all’aperto, del Mercato Rionale di via Apicella, a partire dalle ore 20.00 di martedì 25 luglio 2023 e fino alle ore 20.00 di mercoledì 26 luglio 2023. Sarà disposta altresì, per il medesimo arco temporale, la sospensione delle attività in tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti, quali strutture provvisorie di cantieri edili, tensostrutture, gazebi, dehors. Si raccomanda la popolazione affinché assuma condotte di prudenza al fine di evitare la possibile compromissione della pubblica e privata incolumità, allontanandosi da pali della pubblica illuminazione, da cartelli pubblicitari e cartelli stradali, da strutture provvisorie di cantieri edili, da tensostrutture, da gazebi, da dehors, da aree alberate presenti sul territorio comunale.