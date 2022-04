Allarme raffiche di vento: chiuso il cimitero a Nocera Inferiore

Continuano le raffiche di vento anche nel salernitano che, in alcuni comuni, stanno provocando non pochi disagi. In mattinata, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura del cimitero.

Le previsioni

La Protezione Civile, ieri, ha emanato un avviso di allerta per venti forti e mare agitato che sarà in vigore fino alle 12 di domani (lunedì 18 aprile).