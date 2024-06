Nuove aree cimiteriali, il Comune sonda gli interessi della cittadinanza

Ampliamento del cimitero di Nocera Inferiore, è stato dato mandato agli uffici dell’Ente di sondare le esigenze dei cittadini. A breve sarà pubblicata la manifestazione d'interesse in relazione a quesiti specifici, per poi procedere con eventuali lavori.

L'obiettivo

Allo stato attuale, i loculi realizzati nel cimitero comunale sono stati dati in concessione ai cittadini. Sono invece numerose le cichieste che pervengono circa la possibilità di realizzazione di nuovi loculi e la disponibilità di aree per la realizzazione di manufatti cimiteriali (cappelle e tombe di famiglia). «Prima di procedere ad un progetto di ampliamento del Cimitero Comunale, è necessario, valutare, previa manifestazione di interesse, le reali richieste di manufatti e nuove aree cimiteriali» spiega l’assessore con delega al Cimitero, Francesco Cicalese. «Crediamo sia importante procedere all’ampliamento del Cimitero Comunale attraverso la costruzione di nuovi loculi oltre alla possibilità di concedere aree per la realizzazione di manufatti cimiteriali, il tutto in autofinanziamento pubblico. È necessario però un atto propedeutico che confermi la nostra intuizione» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.