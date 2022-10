Trasporto gratuito al cimitero di Nocera Inferiore per la "festività dei morti"

Corse gratuite per gli anziani da e per il cimitero comunale in occasione della “Festività dei morti”, nei giorni 1 e 2 novembre. Servizio garantito a Nocera Inferiore dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Prevista anche l’assistenza sanitaria all’esterno del Cimitero, con la presenza di un’equipe sanitaria.

Il commento del sindaco

"Abbiamo inteso offrire alla cittadinanza questo servizio, gratuitamente, sia per decongestionare il traffico veicolare, che solitamente si verifica in tali giorni di ricorrenze religiose, sia per aiutare le persone anziane nel raggiungimento del Cimitero per rendere omaggio ai propri cari"