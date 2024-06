Campo di inumazione con fosse prefabbricate, partiti i lavori al cimitero

Avviati i lavori di realizzazione di un campo di inumazione con fosse prefabbricate, al Cimitero Comunale di Nocera Inferiore. Si tratta di un primo intervento che riguarda il quadrato 18. In particolare, saranno realizzate novanta fosse con la cosiddetta "camera d'aria". Lo ha annunciato il sindaco Paolo De Maio.

I dettagli

Un lavoro che consentirà di superare le difficoltà che si verificano in occasione delle operazioni di esumazione quando interi quadrati vengono demoliti, compresa la parte impiantistica. Si provvederà, contestualmente, alla realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva dello stesso quadrato. Successivamente, saranno interessate altri quadrati dalle fosse prefabbricate. In questi giorni, inoltre, è stato effettuato un intervento di installazione di un autoclave per regolarizzare il servizio di erogazione dell'acqua fino ai piani più alti del porticato XXV aprile, risolvendo, anche in questo caso, un annoso e risalente problema.