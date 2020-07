Cimitero di Nocera Inferiore: pronti gli interventi di ristrutturazione

All’interno del cimitero di Nocera Inferiore sono in corso importanti lavori di ristrutturazione. I lavori interessano la Cappella Madre dove sono previsti interventi di sostituzione delle lastre metalliche in rame sulla copertura della Chiesa, che è caratterizzata da una particolare forma a cappello. Inoltre, è previsto l'adeguamento della soletta portante in cemento, la sostituzione del lucernario e il rifacimento dell'impianto elettrico. Il progetto è stato redatto dall'architetto Francesco Rotondale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le precisazioni dell'assessore al ramo

L'assessore Imma Ugolino delegata dal sindaco dichiara: "Da tempo si attendeva un intervento radicale e risolutivo per le continue infiltrazioni, per questo si ringrazia Don Ciro ed il suo collaboratore Antonio che avvisati pre-tempo si sono coordinati per sospendere le celebrazioni religiose". L’ assessore, ha poi continuato: "Il periodo estivo è l'ideale per questa tipologia di lavoro. Di fatti un altro appalto è stato avviato come il rifacimento delle impermeabilizzazione dei porticati ed il risanamento dei solai, la sistemazione della sala autoptica e di alcuni vialetti". L'assessore, riferisce che questi lavori insieme altri messi in programmazione dall'Amministrazione Torquato conferiranno un nuovo assetto al Cimitero. Sarà prevista, inoltre, anche l'installazione della videosorveglianza.