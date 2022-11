Perquisito in casa, scoprono 10 grammi di coca: 34enne allontanato da Nocera

E' stato allontanato dal Comune di Nocera, con divieto di dimora, un 34enne di Nocera, per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo un controllo della polizia, lo scorso weekend, sono stati trovati e sequestrati 9,58 grammi di cocaina, in parte nascosti in alcune buste in cellophane, a loro volta contenute n una macchina spremiagrumi.

La misura

Da ulteriori controlli, è stato sequestrato un bilancino elettronico di precisione, alcune buste in plastica di cellophane e circa 500 euro in contanti. La somma è stata inizialmente posta sotto sequestro perché ritenuto provento di spaccio, poi restituita dal tribunale, all'esito della direttissima. L'uomo, già noto per precedenti specifici, era finito agli arresti domiciliari. In seguito, dopo udienza celebrata dinanzi al tribunale, è stato liberato con la convalida dell'arresto e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Nocera Inferiore.