Cocaina nascosta negli slip, quattro anni di carcere per una coppia a Nocera

Coppia condannata a 4 anni per detenzione ai fini di spaccio. Sullo sfondo un'indagine della polizia, di settembre scorso, lungo Corso V. Emanuele, a casa di un 42enne, già ai domiciliari per una precedente inchiesta sempre per spaccio. Gli agenti erano giunti presso il suo domicilio, dopo che alcune segnalazioni lo indicavano quale punto di rifornimento per l’acquisito di cocaina da parte di giovani provenienti anche dai altri comuni.

Il blitz

In casa con lui c'era anche una ragazza di 24 anni. L’ausilio di personale femminile aveva consentito di rinvenire nella disponibilità della donna, celati negli slip, circa 50 grammi di cocaina purissima ed un bilancino di precisione. Altri strumenti per il confezionamento erano stati rinvenuti nell’abitazione dell'uomo. La sentenza è stata emessa dal collegio del tribunale di Nocera.