Trovato con cocaina a Nocera, una parte nascosta in casa: nei guai un giovane

Era in possesso di complessivi 27 grammi circa di sostanza stupefacente e 400 euro in contanti un giovane di Nocera, G.M. , fermato dai carabinieri lo scorso venerdì per un normale controllo su strada. Il ragazzo era insieme da un'altra persona, nota per precedenti per droga.

I controlli

I carabinieri, dopo perquisizione, gli avevano trovato inizialmente 13 grammi confezionati tra crack e cocaina. Da questa prima perquisizione, era poi scattata la seconda, in casa, con ulteriore droga nascosta nell'armadio, pari a 27 grammi complessivi di sosostanza stupefacente. Dinanzi al giudice per la direttissima, il ragazzo ha scelto la via del silenzio, con l'arresto convalidato e la liberazione con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il procedimento era nato da una fase di controllo e accertamento sul territorio da parte delle forze dell’ordine, con un lavoro di prevenzione rivolto all’attività di smercio, rivendita e procacciamento di sostanze stupefacenti