Nocera, cocaina nascosta in casa dei nonni: sconto in appello per un 34enne

Riduzione di otto mesi, rispetto al primo grado, per L.V. , il nocerino condannato a 4 anni in Appello per il possesso di un chilo di cocaina. L'uomo è difeso dai legali Francesco Vicidomini e Giuseppe Della Monica. L'imputato finì coinvolto in un blitz condotto dalla Squadra Mobile di Salerno, nel mese di settembre del 2019, al termine di una specifica attività di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. La droga fu trovata in casa di parenti, nascosta tra i mobili di una camera

L'indagine

Gli agenti avevano anche rinvenuto un bilancino di precisione e banconote di vario taglio per oltre 10.000 euro e vari effetti cambiari superiore a 15.000 euro, ritenuti il provento dell'attività illecita. Poi dissequestrati e restituiti dal Tribunale del Riesame. La droga sequestrata era composta in grosse «pietre», che sarebbero poi state sottoposte al «taglio» per moltiplicare la quantità e ottimizzare i profitti. Tagliando da uno a tre la cocaina avrebbe potuto fruttare anche 90.000 euro.