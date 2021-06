Spaccio di coca a Nocera, in Appello confermate 6 condanne

Spaccio di coca a Nocera, la Corte d’Appello conferma le condanne per sei delle persone coinvolte in un’indagine dei carabinieri, che risale a gennaio 2019. Unica riduzione per uno solo degli imputati, con una pena decisa in continuazione con un'altra sentenza.

Le accuse

I carabinieri, grazie ad intercettazioni ambientali e telefoniche, ma anche pedinamenti e riscontri sugli assuntori, scoprirono un grosso giro di spaccio di sostanze stupefacenti. A far scattare l'indagine fu l'arresto di un 53enne, trovato in possesso di 140 grammi di cocaina e di una quantità di denaro in contanti. Ma seguendo quel profilo, gli inquirenti ricostruirono quelli degli altri imputati. Il giro di coca risultò essere molto reddittizio. Gli investigatori registrarono accordi e scambi tra pusher e assuntori attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre a sequestrare stupefacente ed un manoscritto con sopra diversi nominativi con di fianco l'indicazione in denaro. L’indagine abbracciò un periodo compreso tra la fine del 2018 e aprile 2019.