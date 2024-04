D'Elia nuovo comandante ad interim della municipale di Nocera Inferiore

E' Andrea D’Elia il nuovo comandante ad interim della Polizia Locale a Nocera Inferiore. D'Elia, 46 anni, da anni svolge il ruolo di capitano e ricoprirà il posto di comandante fino al reperimento di una nuova figura.

Il decreto del sindaco

La durata dell'incarico - come si legge nel provvedimento del sindaco Paolo De Maio - avrà decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento e coinciderà con il tempo strettamente necessario al reperimento della figura di Comandante di Polizia Locale, la cui procedura di assunzione verrà intrapresa dall’Ente, in attuazione del PIAO in corso di elaborazione. D'Elia prende il posto di Fulvio Testaverde, il cui contratto è scaduto alla fine dello scorso marzo.