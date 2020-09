Nocera Inferiore, al via la selezione per l'incarico di Comandante della Polizia Locale

E' stato pubblicato dal Comune di Nocera Inferiore, un avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Comandante della Polizia Locale che rientra nella categoria Funzionario cat. D/D1 - Posizione organizzativa.

I destinatari

Per partecipare alla procedura di selezione è richiesta la laurea triennale in Scienze Giuridiche o Laurea equipollente. Inoltre, bisogna dimostrare di avere comprovata esperienza almeno biennale di Comandante di Polizia locale o funzioni equiparate nei ruoli della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno, in qualifica corrispondente a quella richiesta o, nei ruoli dei Carabinieri quale ufficiale.

Come partecipare

Il termine utile per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020. La Commissione, appositamente nominata, procederà all'esame delle domande pervenute ai fini di determinare l'ammissibilità delle candidature e procederà quindi, per i soli candidati ammessi, al colloquio ed all'esame dei curricula. I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio che si terrà il 5 ottobre alle ore 10 presso la Sala Giunta del Comune di Nocera Inferiore in piazza Diaz n. 1, 84014 Nocera Inferiore. L' avviso e la domanda sono disponibili sul sito dell' Ente all'indirizzo comune.nocera-inferiore.sa.it