Trasporto pubblico, il Comitato Pendolari contro il sindaco: "Da lui nessuna risposta"

Molto critica la nota che il Comitato Pendolari ha diffuso contro il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Alla base vi sono i problemi, da sempre, del trasporto pubblico. Al primo cittadino era stato chiesto di farsi promotore di un ripristino del funzionamento della linea ferroviaria storica Napoli-Salerno, che da anni crea disagio all'utenza dell'Agro nocerino

La lettera

"Questo Comitato rileva con forte rammarico la circostanza che dopo ben 45 giorni il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio non ha ancora dato alcuna risposta nè al Comitato stesso nè all'opinione pubblica alle precise sacrosante richieste inviategli a mezzo PEC in data 20 aprile 2023. Tali richieste sono state inoltre ampiamente diffuse a mezzo dei massmedia. E' opportuno ricordare che una comunità cittadina ha nel proprio Sindaco il proprio massimo rappresentante che dovrebbe rendersi interprete delle sue esigenze e comunque darle risposta. Egli è paragonabile ad un padre di famiglia al quale i figli naturalmente si rivolgono per ottenere un aiuto concreto nella risoluzione dei loro problemi quotidiani. Inoltre il Sindaco, in qualità di Sindaco della città capofila dell'Agro Nocerino-Sarnese, per le questioni sollevate ha un'importanza ed una responsabilità politica che superano i confini della città di Nocera Inferiore e si estendono fino all'intero comprensorio. E poichè in materia di trasporto pubblico l'emarginazione di Nocera Inferiore e del suo comprensorio sono oggettivamente il frutto avvelenato di una volontà politica, la necessità di una risposta del Sindaco è di natura politico-morale, viene prima, prescinde da qualsiasi discussione in merito alla competenza giuridica per i richiesti provvedimenti".

Le richieste

"Riepilogando - continua la nota - nella richiamata richiesta protocollata a mezzo PEC è stato chiesto al Sindaco di sostenere con forza la nostra proposta di ottenere una fermata andata-ritorno dell'Alta Velocità alla stazione di Nocera Inferiore in favore dei pendolari verso Roma di Nocera Inferiore e del relativo comprensorio. Inoltre è stato chiesto nuovamente al Sindaco che si faccia promotore del ripristino del funzionamento promiscuo della Linea Ferroviaria Storica Napoli Salerno e cioè che sulla stessa vengano rimessi i treni regionali veloci con terminale anche a sud di Salerno e con fermata pure nella stazione di Nocera Inferiore: ciò è importante nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della valorizzazione commerciale e turistica dell'Agro Nocerino-Sarnese. E' da rimarcare che ancora una volta Nocera Inferiore ed il suo comprensorio per il periodo estivo rimarranno prive dei collegamenti ferroviari diretti a sud di Salerno, a differenza di altre realtà territoriali: ed allora i programmi di sostegno alle attività commerciali e turistiche continuano a non avere il dovuto seguito. Pertanto continuiamo a rimanere in attesa di una fattiva risposta in tempi brevi del Sindaco, rinnovandogli la nostra volontà di leale e costruttiva collaborazione. Chiediamo ai giornalisti, ai massmedia, ai rappresentanti politici qualificati e motivati di dare ancor più risalto a tali sacrosante ineludibili proposte del Comitato"