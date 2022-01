Computer out al pronto soccorso di Nocera, problemi e difficoltà per fare esami

Computer senza connessione in pronto soccorso, in ospedale, a Nocera Inferiore. Il disagio dura dalle 11 di questa mattina, con le conseguenze del caso. Ovvero, lavorare i codici gialli e rossi manualmente, su carta, come si faceva anni fa.

La situazione

Il problema è stato già segnalato alle autorità competenti. Il personale sanitario, per quanto concerne i codici verdi, sta provvedendo a smistarli in altri ospedali. Questo perchè non è possibile effettuare radiografie ed altri esami legati all'uso della rete internet. La speranza, per operatori e pazienti in primis, è che il problema possa essere risolto quanto prima.