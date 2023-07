Pulizia degli affluenti del Sarno, Comune vince ricorso al Tar contro Regione

Il Tar di Salerno dà ragione al Comune di Nocera Inferiore e valuta come infondato il ricorso presentato dalla Regione Campania. Sullo sfondo vi era la competenza sulla pulizia dei corsi d’acqua del Solofrana, del Cavaiola ed Alveo Comune Nocerino.

Il ricorso

L’ente Regione, nel 2019, era convenuto in giudizio con il Comune di Nocera Inferiore ed il Consorzio di bonifica integrale del Sarno, per l’annullamento dell’ordinanza dell’allora sindaco Manlio Torquato, con la quale ordinava alla Giunta Regionale della Campania, congiuntamente al Consorzio di Bonifica Integrale Fiume Sarno di Nocera Inferiore, “di effettuare immediati interventi di pulizia, diserbo e rimozione dei rifiuti presenti sulle aste torrentizie attraversanti il territorio comunale di Nocera Inferiore. [….] al fine di prevenire conseguenze ben più gravi sulla sicurezza e sulla salute pubblica, immediati interventi manutentivi di dragaggio e rimozione dei detriti presenti sul letto dei Torrenti Solofrana, Cavaiola e Alveo Comune Nocerino con la messa in sicurezza dei muri spondali e dei ponti interessati.

Il punto

L’ordinanza serviva a sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei torrentizi suindicati attraversanti il territorio comunale i quali - si leggeva - “abbisognano di un radicale intervento di pulizia della vegetazione spontanea, presente sia all’interno dei torrenti che sui muri spondali, allo scopo di salvaguardare l’integrità degli stessi spondali e della sezione degli alvei e la salute pubblica". La Regione presentò ricorso nell’ottobre 2019. Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto prevalenti le ragioni dell’ente comunale, ritenendo non fondato il ricorso. Il sindaco - si legge nella pronuncia del Tar - quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. “Il potere di ordinanza costituisce lo strumento, o la “valvola di sicurezza”, attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione. La sentenza dà priorità dunque al reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità. E’ per questo che Il Tar, nel ritenere infondato il ricorso, chiarisce la competenza sulla pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel comune nocerino, a fronte della priorità di garantire la pubblica incolumità e sicurezza della collettività locale.