Conferenza di servizi sullo stato degli argini, intesa tra Comune e Consorzio

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha tenuto giorni fa, insieme ai dirigenti tecnici del Comune di Nocera Inferiore, un incontro presso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno con l’obiettivo di condividere la costituzione di una Conferenza di Servizi, coinvolgendo anche la Regione Campania con le sue diramazione.

Gli obiettivi

«Abbiamo valutato l’istituzione di una Conferenza di Servizi al fine di ottenere una ricognizione sullo stato degli argini degli Alvei che attraversano il nostro territorio, per avere una fotografia attualizzata delle criticità» - ha dichiarato il sindaco - che ha acquisito già la disponibilità del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, per il coinvolgimento delle articolazioni regionali. Al centro del colloquio anche la proposta di formalizzare con protocollo d’intesa l’inclusione del personale del Consorzio di Bonifica nel C.O.C., affinché la macchina delle operazioni emergenziali possa contemplare tutte le figure necessarie alla gestione delle urgenze. Per i danni provocati dal cedimento di parte dell’argine del torrente Solofrana nei pressi dello Stadio Comunale “San Francesco”, il sindaco ha confermato che il Comune di Nocera Inferiore agirà nei confronti di tutti i soggetti responsabili.