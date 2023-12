Bollettini di pagamento dal Consorzio, il Comune chiede spiegazioni

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore chiede interlocuzione al Consorzio di Bonifica e chiarimenti per importi dovuti dai contribuenti. In particolare, sulle voci di avviso pagamento in arrivo ai cittadini per i contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.

La richiesta

In bolletta compare un costo di 5,20 per “Recupero spese di gestione stampa, spedizione e incasso dell’avviso". «Si tratta di un importo non dovuto per un’annualità corrente, di solito imputabile per morosità e, quindi, per pagamenti di annualità pregresse» - spiega l’assessore alle politiche finanziarie, Clara Cesareo. «Chiederemo una immediata interlocuzione al Consorzio di Bonifica per accertare la questione, facendoci carico della tutela dei diritti di tutti i contribuenti locali. E il momento di dare segnali di trasparenza a tutti i livelli, diminuendo i costi dei servizi erogati ai cittadini, soprattutto quelli di gestione, in passato al centro di brutte pagine della storia del nostro territorio» conclude il Sindaco Paolo De Maio