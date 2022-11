"Il fiume Sarno è morto", la veglia silenziosa contro l'inquinamento

Ad un anno dalla celebrazione del suo funerale, ora il suo anniversario. Ieri sera, in piazzetta Petrosini a Nocera Inferiore si è celebrata una veglia “in ricordo del fiume Sarno che non c’è più”. Si tratta di un flash mob, iniziato alle ore 19, per sensibilizzare la cittadinanza sulle conseguenze causate dalle acque inquinate del torrente Solofrana che alimentano giorno dopo giorno la bomba Sarno.

La protesta

Da Controcorrente, l'associazione impegnata nell'iniziativa, spiegano: "Ad un anno dalla storica marcia funebre per il Sarno abbiamo deciso di tornare in piazza a manifestare con forza la nostra condanna verso l’inquinamento selvaggio del torrente Solofrana e del fiume Sarno. In piazza a gridare giustizia per le vittime e per i malati di Tumore provocati dai metalli pesanti che scorrono indisturbati sotto i nostri occhi, attraversando l’intero territorio cittadino"