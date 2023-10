Nocera Inferiore, controlli a tappeto sul territorio: il bilancio dell'attività

Servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Nocera Inferiore. Il Questore di Salerno ha disposto l’intensificazione dei controlli che sono stati diretti in molteplici direzioni, secondo le direttive strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.

Il bilancio dei controlli

I controlli hanno riguardato le aree particolarmente degradate ed esposte a rischio di fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità anche giovanile. Durante l’attività sono state controllate 175 persone, 84 veicoli ed effettuate 9 perquisizioni. Nel corso del servizio, sono stati inoltre controllati 3 esercizi pubblici la cui regolarità amministrativa è adesso al vaglio degli uffici competenti.